Javier Tebas, presidente da La Liga espanhola, deu uma entrevista à agência EFE sobre a internacionalização da competição no mercado asiático, nomeadamente na China. Porém, Tebas foi ainda questionado sobre o alegado racismo no futebol espanhol, confrontado com as recentes declarações de Vinicius Jr., jogador do Real Madrid.

O brasileiro, que já foi alvo de variados episódios de racismo em Espanha, disse em entrevista à CNN que «se as coisas não evoluírem até 2030, acho que [o Mundial] tem de mudar de local, porque um jogador não se sente confortável e seguro para jogar num país onde pode sofrer racismo». Recorde-se que esse Mundial será organizado por Espanha, Portugal e Marrocos.

Eis a resposta de Javier Tebas: «Penso que, se repararmos, veremos que as suas declarações não foram totalmente coerentes com o que ele próprio diz na entrevista. Ao mesmo tempo que dizia que talvez o Campeonato do Mundo não devesse ser considerado, também dizia [mais à frente] que Espanha não é um país racista», afirmou.

«Vamos tirar o que é incoerente e ficar com o que é coerente: que Espanha não é um país racista, e nisso eu concordo com o Vinícius», concluiu o chefe da La Liga.

“