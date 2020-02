A Polícia de Segurança Pública já conseguiu identificar alguns dos adeptos alegadamente implicados nos insultos racistas a Moussa Marega, no V. Guimarães-FC Porto de domingo.

A notícia foi avançada pela TVI, na manhã desta terça-feira.

As autoridades têm utilizado sobretudo as imagens de vigilância do Estádio D. Afonso Henriques, palco do jogo da 21.ª jornada, para procurar os infratores.

De recordar que Marega, jogador do FC Porto, decidiu abandonar o campo ao minuto 69, devido aos insultos racistas provenientes das bancadas.

O Ministério Público já abriu um inquérito ao caso, assim como a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol também vai avançar para um processo disciplinar, que será formalizado nesta terça-feira.