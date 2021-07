A equipa de Fórmula 1 da Red Bull confirmou esta sexta-feira que demitiu um dos seus funcionários por ter feito comentários de teor racista no Whatsapp e que depois acabaram por ser divulgados nas redes sociais.

A equipa não divulgou o nome do funcionário, nem se os comentários foram dirigidos a Lewis Hamilton, piloto da rival Mercedes que, como se sabe, esteve envolvido num acidente com Max Verstappen, há dez dias, no circuito de Silverstone.

«Condenamos qualquer abuso racista de qualquer índole e temos uma política de tolerância zero para com qualquer comportamento racista dentro da nossa organização», comentou um porta-voz da Red Bull que disse ainda que o referido funcionário já não trabalha na equipa.