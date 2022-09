Antonio Conte, treinador do Tottenham, diz que o caso de racismo contra Richarlison, na seleção brasileira, em que foi arremessada uma banana na direção do jogador, no decorrer do jogo com a Tunísia, em Paris, é «embaraçoso para toda a gente».

O incidente verificou-se quando o jogador dos Spurs estava a comemorar um golo. «O Richy jogou pela seleção, marcou um golo e o que aconteceu a seguir foi incrível. Em 2022 testemunhar este tipo de situações é embaraçoso para toda a gente», destacou o treinador italiano.

A FIFA abriu um inquérito ao episódio, mas avisou desde já que mantém a política de «tolerância zero contra qualquer caso de racismo». «Espero que esta pessoa seja banida do futebol para o resto da vida, mas esta situação é demasiado confrangedor para estar a comentar», destacou ainda António Conte.

Richarlison também comentou a situação, logo a seguir ao jogo, através das redes sociais, pedindo também uma reação rápida a este incidente. «Enquanto ficarem de “blá blá blá” e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos», escreveu o internacional brasileiro.