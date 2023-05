A polícia espanhola anunciou a detenção de quatro suspeitos de, há quatro meses, terem colocado um manequim negro com a camisola de Vinicius Junior junto à Cidade Desportiva do Real Madrid.

A ação provocatória, de cariz racista, aconteceu a 26 de janeiro do presente ano, na véspera do dérbi da Taça do Rei entre o Real Madrid e o Atlético Madrid.

«Madrid odeia o Real», lia-se na tarja que acompanhava o boneco vestido com uma camisola do Brasil, com o nome de Vinicius, pendurado num viaduto perto de Valdebebas.

Recordamos que Vinicius acabou por ser protagonista nesse jogo em que o Real Madrid bateu os colchoneros por 3-1.