A Liga Espanhola anunciou esta sexta-feira que não encontrou provas de que tenha havido insultos racistas de Juan Cala a Mouctar Diakhaby no jogo entre o Cádiz e o Valência do fim-de-semana passado.

«Após a análise dos elementos, conclui-se que não se encontrou em nenhum dos suportes disponíveis em LaLiga nenhuma prova de que o jogador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultou nos termos denunciados Mouctar Diakhaby», diz um comunicado da Liga.

«Foram analisados os arquivos audiovisuais e digitais disponíveis, os audios e as imagens do encontro transmitidas e também o que foi difundido nas redes sociais», diz ainda a nota, que acrescenta que «foi contratada uma empresa especializada que realizou uma leitura labial e um estudo do comportamento dos jogadores Juan Torres Ruiz e Mouctar Diakhaby».

Recorde-se que o jogador do clube che disse que Cala o chamou de «preto de m****». A acusação foi feita logo no decorrer do encontro, tendo o árbitro escrito isso mesmo no relatório, embora frise que «este facto não foi ouvido por nenhum integrante da equipa de arbitragem".»

Os jogadores do Valência abandonaram mesmo o terreno de jogo aos 33 minutos, tendo depois regressado ao relvado, já sem Diakhaby em campo, ele que foi substituído por Guillamón.