O incidente que levou Moussa Marega a pedir para ser substituído no V. Guimarães-FC Porto deste domingo, devido a insultos racistas provenientes das bancadas, está referido no relatório do árbitro do encontro.

Marega queixou-se do comportamento dos adeptos vitorianos logo ao minuto 60, ao justificar a forma como festejou o golo que marcou, e que, de resto, valeu-lhe um cartão amarelo.

Ainda assim, de acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, o árbitro só se terá sido confrontado com a questão do racismo quando o avançado do FC Porto pede para sair, nove minutos depois.

Nessa altura, conforme se percebe pelas imagens da transmissão televisiva, Luís Godinho vai ter com o delegado da Liga, Augusto Carvalho. Por perto estava também Flávio Meireles, delegado do Vitória de Guimarães.

Nesse momento terá sido discutida a necessidade de tomar uma medida relativamente ao caso. A UEFA estabeleceu um protocolo de três passos para ser seguido pelos árbitros em casos de racismo, que passa inicialmente por interromper o jogo e pedir ao «speaker» para avisar que tal comportamento não pode repetir-se.

Este passo não chegou a ser dado, de acordo com informação dada ao Maisfutebol, porque Marega não cedeu na pretensão de sair, e foi logo substituído por Wilson Manafá.

O incidente não se arrastou para o resto do jogo, mas Luís Godinho fez referência ao sucedido no relatório.

Nesse sentido, tudo aponta para que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abra um processo relativo ao incidente, que será então remetido para a Comissão de Instrutores da Liga, para avançar com mais averiguações, nomeadamente o relatório das forças de segurança, que já estão a procurar identificar adeptos.