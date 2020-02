Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, emitiu um comunicado no qual se manifesta solidário para com Moussa Marega, que abandonou o relvado na segunda parte do V. Guimarães-FC Porto devido a insultos racistas.

«Tudo continuarei a fazer para que os adeptos que não respeitam o futebol fiquem definitivamente à porta dos estádios. Este é um combate urgente de toda a sociedade», escreveu o dirigente numa mensagem na qual condena os comportamentos racistas e diz que os autores de insultos desta natureza devem ser identificados e levados perante a justiça.

Leia o comunicado na íntegra:

Os comportamentos racistas são intoleráveis numa sociedade aberta e evoluída.

Os autores de insultos racistas devem ser identificados e levados perante a justiça.

A Federação Portuguesa de Futebol repudia comportamentos racistas, venham de onde vierem e seja qual for o local em que se verifiquem.

Este domingo à noite, o jogador Moussa Marega foi alvo de insultos racistas que não podem deixar de ser severamente punidos, num episódio grave e condenável.

Nenhum cidadão pode rever-se e muito menos pactuar com atitudes racistas e xenófobas.

A Federação Portuguesa de Futebol manifesta a sua solidariedade com o atleta Moussa Marega. Enquanto presidente da FPF, asseguro que tudo continuarei a fazer para que os adeptos que não respeitam o futebol fiquem definitivamente à porta dos estádios. Este é um combate urgente de toda a sociedade.