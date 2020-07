A polícia britânica de Londres anunciou esta terça-feira ter pedido um inquérito independente à operação de revista ao automóvel onde seguia o atleta português Ricardo dos Santos, que atribuiu o incidente a racismo.

A Polícia Metropolitana de Londres diz ter feito a solicitação à Agência Independente para a Conduta Policial (IOPC), voluntariamente.

«Registámos este incidente como uma queixa pública. A decisão de se referir à IOPC foi tomada devido ao registo a uma queixa ter sido apresentada e ao significativo interesse público nesse assunto, e agradecemos o exame independente dos factos», referiu em comunicado.

Recorde-se que o atleta do Benfica, especialista dos 400 metros, ia para casa, quando, devido ao trânsito e a cinco minutos do local, resolveu mudar o trajeto, com a mulher e o filho bebé no carro, num percurso que acabou em perseguição pela polícia.