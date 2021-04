A Federação espanhola abriu um processo disciplinar a Juan Cala «para esclarecer» se houve insultos racistas a Mouctar Diakhaby no jogo entre o Cádiz e o Valência com.

Recorde-se que Diakhaby, jogador do Valência, acusa Cala, do Cádiz, de ter proferido insultos racistas. O jogador disse ao árbitro: «Ele chamou-me negro de m****», acusação que o juiz escreveu no relatório, embora frise que «Este facto não foi ouvido por nenhum integrante da equipa de arbitragem".»

A Ferderação espanhola diz que «é essencial atuar com firmeza em relação a qualquer ação ou declaração que seja suscetível de violência, racismo, xenofobia ou intolerância no futebol», mas lembra que «é preciso ter provas mínimas razoáveis de que foi cometida uma infração» antes de ser aplicada uma punição disciplinar, por isso, instaurou este inquérito.

Em comunicado, o Cádiz diz que está «totalmente de acordo e aplaude» a decisão da federação de abrir o inquérito às acusações feitas ao jogador.

«Esperamos e confiamos que, a bem do futebol, se chegue até ao fundo da investigação», diz o clube, que se mostra convico que a acusação a Juan Cala «é injusta» e pede que a federação «tome as medidas necessárias para sancionar os que o acusaram sem provas.»

O Cádiz diz ainda que «defenderá o jogador de todas as acusações infundadas, como o condenaria e lutaria contra qualquer conduta contrária aos valores que regem a competição e o clube.»