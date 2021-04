O internacional colombiano Davinson Sánchez, defesa do Tottenham, denunciou este domingo ter sido alvo de insultos de teor racista nas redes sociais.

O central, de 24 anos, que foi opção do treinador português José Mourinho a titular no jogo com os magpies, publicou na sua conta nas stories do Instagram uma fotografia dos insultos recebidos nas últimas horas, acompanhados da legenda «nada mudou».

O Tottenham partilhou depois uma mensagem nas redes sociais a repudiar os insultos e a mostrar apoio ao jogador.

«Estamos revoltados com as mensagens racistas recebidas por Davinson Sanchez hoje e pedimos às plataformas que tomem medidas. Estamos contigo, Davinson Sánchez, e com todos aqueles que continuam a sofrer abusos online.»

We are disgusted by the racist messages received by Davinson Sanchez today and are calling on social media platforms to take action.



We stand with you, @daosanchez26, and all those continuing to suffer abuse online. pic.twitter.com/jb31Z9zNZL