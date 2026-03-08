O protocolo de antirracismo da FIFA foi acionado num jogo da Liga do Peru. No jogo entre Sporting Cristal e Alianza Atlético – para a sexta jornada da competição – o brasileiro Cris Silva acusou o argentino Franco Coronel de lhe ter chamado «macaco».

De acordo com a imprensa do país, o árbitro acionou o protocolo nos minutos finais e o jogo ficou suspenso temporariamente. No final do encontro – na ida para os balneário – Cris ainda trocou umas palavras com Franco Coronel. Os ânimos exaltaram-se e o brasileiro chegou a desentender-se também com o treinador adversário.

Cris é um defesa esquerdo natural do Rio de Janeiro. Já representou o Sheriff, da Moldávia, mas fez essencialmente carreira no Brasil, onde chegou a vestir as cores do Fluminense. Reforçou esta época o Sporting Cristal, do Peru, que luta por uma vaga na Libertadores.

Já Franco Coronel está também a fazer a primeira época no Peru, depois de representar apenas clubes argentinos até então. Chegou proveniente do Agropecuario.

No que toca ao jogo, o Sporting Cristal venceu (3-1) e saltou para a sexta posição da Liga peruana. O Alianza Atlético está em 13.º.

Após o encontro, o Sporting Cristal repudiou o episódio e exigiu uma investigação do caso. «Exigimos das autoridades desportivas que investiguem com a maior celeridade o acontecido e que se apliquem as sanções correspondentes», pode ler-se no comunicado.

A Liga peruana já reagiu. «Durante o encontro entre Sporting Cristal e Alianza Atlético, ativou-se o protocolo correspondente a um possível ato de racismo contra o jogador Cristiano da Silva. O caso será avaliado pela Comissão Disciplinar e, se for confirmado, serão aplicadas as as sanções correspondentes», refere.