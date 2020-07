Os Washington Redskins, equipa da liga de futebol americano (NFL), anunciaram que vão mudar de nome e de símbolo.

Há décadas que a comunidade nativo-americana pede a mudança de nome, já que o termo redskins (peles vermelhas) é considerado ofensivo. O dono da equipa, Daniel Snyder, tinha garantido que nunca iria mudar o nome, usado desse 1933, mas mudou de ideias com a pressão de vários patrocinadores, na sequência dos recentes protestos contra o racismo, após a morte de George Floyd.

No início do mês, a equipa revelou que iria avaliar a hipótese de mudar, e agora confirmou que vai mesmo avançar com a alteração. Além do nome, também o símbolo, que tem a imagem de um nativo-americano, será mudado.

Agora a direção e o treinador vão trabalhar no desenvolvimento de um novo nome e símbolo que «que enalteça a orgulhosa tradição [da equipa] e inspire patrocinadores, adeptos e comunidade nos próximos 100 anos».