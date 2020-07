Wilfried Zaha, jogador do Crystal Palace, denunciou este domingo nas redes sociais que recebeu ameaças e insultos racistas durante a noite, antes do jogo com o Aston Villa.

«Acordei e tinha isto», escreveu o jogador no Twitter, partilhando algumas das mensagens, que terão sido enviadas por um adepto do Aston Villa.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

«É melhor não marcares amanhã ou vou a tua casa vestido de fantasma», pode ler-se numa das mensagens, que faz alusão às vestes brancas da organização supremacista Ku Klux Klan.

Noutra das mensagens pode ver-se uma fotografia do Ku Klux Klan.

O Crystal Palace escreveu uma mensagem de apoio também nas redes socais: «Isto é uma desgraça absoluta e não deveria estar a acontecer. Estamos contigo, Wilf, e com qualquer outra pessoa que tenha sofrido abusos tão horríveis».

This is an absolute disgrace and should not be happening.



We stand with you, Wilf, and anyone else who has to suffer such horrific abuse.#CPFC https://t.co/9zXzm21JO5 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 12, 2020

Também o Aston Villa deixou uma mensagem de apoio.

«Lamentamos as mensagens racistas nojentas enviadas a Wilfried Zaha. Condenamos todas as formas de discriminação racial e apoiamos o Crystal Palace», diz o clube, adiantando que está «a trabalhar com a polícia na investigação deste assunto extremamente sério e, quando o culpado for identificado, será banido para sempre.»