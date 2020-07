Wilfried Zaha, jogador do Crystal Palace, agradeceu esta segunda-feira nas redes sociais «as mensagens de apoio» que recebeu após as ameaças e insultos racistas e à polícia de West Midlands «pela rápida ação e detenção» do autor das publicações.

Recorde-se que, no domingo, um jovem de 12 anos foi detido por insultos racistas ao jogador nas redes sociais.

Zaha denunciou a situação e disse tratar-se de um adepto do Aston Villa, equipa que jogou este domingo com o Crystal Palace. «É melhor não marcares amanhã ou vou a tua casa vestido de fantasma», podia ler-se numa das mensagens, que faz alusão às vestes brancas da organização supremacista Ku Klux Klan.

«As pessoas têm de entender que, independentemente da idade, o comportamento e as palavras têm consequências e não podem esconder-se atrás das redes sociais», escreveu Zaha.

«É importante que as plataformas façam como fizeram ontem e identifiquem e removam estes indivíduos.»

«Esta não foi a primeira vez que recebi mensagens assim, nem sou o único jogador a recebê-las. Acontece todos os dias. Quero agradecer a todos pelo carinho e pelo apoio, mas já chega. Não basta ficar indignado com as mensagens que eu recebi e seguir em frente. Não basta dizer #nãoaoracismo, precisamos de ação e educação. As coisas têm de mudar», disse ainda Zaha.