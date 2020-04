O futebolista do FC Porto, Fábio Silva, destacou esta quinta-feira o avançado Radamel Falcao, colega de posição, como uma referência para si, sublinhando a passagem do colombiano pelos azuis e brancos e pelo Atlético de Madrid.

«Adorava o Falcao do tempo do FC Porto e do Atlético. Era o meu favorito. Mas falo dos que vi jogar. Toda a gente me fala do Ronaldo [brasileiro]. Falcao é muito forte de cabeça e esse é um aspeto que eu tenho que melhorar. Mas além disso gostava das movimentações, da forma como se antecipava, matreirice dentro da área, saber onde a bola vai cair», afirmou o jogador de 17 anos, em declarações na página Futbol Emotion PT, no Instagram.

Falcao, atualmente no Galatasaray da Turquia, esteve pouco mais de duas épocas no FC Porto, tendo feito 72 golos em 87 jogos. No início de 2011/2012, rumou ao Atlético de Madrid, onde fez, noutras duas temporadas, 91 jogos e 70 golos.