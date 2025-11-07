VÍDEO: Radomiak de Gonçalo Feio vence Cracóvia e escala tabela
Treinador português sobe a quarto no campeonato da Polónia
O Radomiak Radom, orientado pelo português Gonçalo Feio, venceu na 15.ª jornada do campeonato polaco, na receção ao Cracóvia (3-0). Na tarde desta sexta-feira, os anfitriões contaram com o lateral Ouattara (ex-U. Leiria e Portimonense), os alas Vasco Lopes (ex-AVS) e Capita (ex-Estrela da Amadora) e o avançado Maurides (ex-Arouca e BSAD) de início, enquanto o médio Romário Baró (ex-FC Porto) e o extremo Elves Baldé (ex-Farense) foram a jogo a partir do banco.
Num encontro de sentido único, o Radomiak agarrou a vantagem quando Capita inaugurou o marcador aos 48 minutos. Pouco depois, aos 64m, o lateral Grzesik duplicou a vantagem. Entre trocas, o médio suíço Roberto Alves resolveu a contenda aos 90+2m, de penálti.
Ao vencer Lechia (16.º) e Cracóvia (5.º), Gonçalo Feio sobe ao quarto lugar, com 22 pontos, a sete do líder Gornik Zabrze. Segue-se a visita ao Lech (7.º), a 23 de novembro.