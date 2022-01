Esteve em sério risco de nem estar em condições para jogar, mas Rafa Nadal não só participa no Open da Austrália, como já está na final do primeiro Grand Slam da temporada de ténis.

Na madrugada desta sexta-feira, o tenista espanhol apurou-se para o encontro decisivo do torneio ao derrotar nas «meias» o italiano Matteo Berrettini, número sete do mundo, por 3-1.

Na Rod Laver Arena, Nadal entrou muito bem e venceu os dois primeiros sets de forma clara, por 6-3 e 6-2. ‘El Toro’ cedeu o terceiro set, por 6-3, mas fechou o encontro – em duas horas e 55 minutos – com outro 6-3 no quarto set.

Na final, o atual número cinco do ranking ATP vai defrontar o vencedor do encontro entre e Stefanos Tsitsipas Daniil Medvedev.

Nadal vai assim disputar a sexta final do Open da Austrália, ele que já venceu o torneio uma vez, em 2009. Caso consiga o triunfo, estabelece o recorde de Grand Slams ganhos por um jogador em toda a história do ténis: atualmente, está empatado com Roger Federer e Novak Djokovic, todos com 20.