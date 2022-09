Rafa Silva renuncia à seleção nacional aos 29 anos, numa altura em que até estava convocado por Fernando Santos para os compromissos com a Rep. Checa e Espanha.

O jogador do Benfica pede que «as razões, de foro pessoal, sejam respeitadas por todos». Rafa não especifica os motivos para esta despedida precoce.

Em declarações à Antena 1, o seu empresário diz que Rafa pretende concentrar-se em exclusivo no clube: «Temos de respeitar a vontade do Rafa. O que ele pretende fazer é dedicar-se e estar concentrado a cem por cento no Benfica. É uma decisão que ele tomou e felizmente houve da parte de todos respeito.»

António Araújo considera que o avançado deixará saudades na seleção de Portugal. «Os grandes jogadores deixam sempre saudades. Nós sabemos que o Rafa vai deixar essa saudade na seleção e isso justifica-se por uma vez mais estar a ter destaque no clube que representa», atira.

Pela Seleção A, Rafa totalizou 25 jogos, oito deles como titular. O último foi a 4 de setembro de 2021, num particular com o Qatar, no qual cumpriu nove minutos.