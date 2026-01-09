O Besiktas venceu, num jogo particular, os romenos do FCSB por 2-1 com golos de Jota Silva e Ahmet Sami Bircan.

Apesar do golo do ex-jogador do V. Guimarães, o destaque vai para Rafa Silva, que não saiu do banco do emblema turco. O internacional português seguiu com a equipa para estágio e tem treinado normalmente, mas não é opção para o treinador.

O jogador de 32 anos não joga pelo Besiktas desde novembro e, até ver, a novela turca com o campeão europeu é para continuar.

Recorde-se que Rafa Silva tem sido associado ao regresso ao Benfica, apesar de Murat Kılıç, vice-presidente do Besiktas, ter garantido que Rafa se tinha juntado ao plantel e tinha a porta aberta para voltar a jogar, caso entendesse.