O Besiktas despediu-se do estágio na Eslovénia com um vitória gorda sobre o Grazer AK, da primeira divisão da Áustria. Os turcos venceram por 5-1, na tarde deste sábado, com Rafa Silva em destaque.

O ex-Benfica, que chegou a custo zero, evidenciou-se com um golo, durante a primeira parte, com nota artística. Os outros foram marcados pelo jovem Hekimoglu, com um bis, e Milot Rashica, com outros dois tentos.

Aos 26', Rafa Silva fez o quarto golo dos turcos, com um belo remate com a parte exterior do pé. Sem deixar o esférico cair no chão, desferiu um remate forte para dentro da baliza contrária.

Gedson Fernandes também foi opção para Gio Van Bronckhorst, treinador do Besiktas. A época do clube turco começa no dia 11 de agosto, contra o Samsunspor.

Veja o lance do golo: