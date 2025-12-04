Depois de Sergen Yalçin, treinador do Besiktas, ter confirmado no início da semana que o jogador português Rafa Silva estava a realizar treino individual, o avançado voltou a integrar esta quinta-feira, o habitual treino com o restante grupo de trabalho, tal como o Maisfutebol tinha adiantado que aconteceria.

Recorde-se que Rafa que se queixou de dores nas costas e manifestou indisponibilidade para treinar. Foi diagnosticado com uma lombalgia e desde então tem estado afastado do grupo. Começou a receber tratamento e durante a passada semana iniciou o trabalho de corrida no campo, num relvado de apoio à equipa principal, na companhia de um preparador físico.

No entanto, o português trabalhava ao mesmo tempo dos colegas, equipava-se no balneário da equipa principal e convivia com o grupo normalmente, separando-se apenas para fazer corrida no relvado de apoio, como acontece normalmente com os jogadores que regressam de lesão. Para esta semana estava previsto o regresso ao trabalho de grupo.

O clube turco publicou nas redes sociais fotografias do treino desta manhã, de preparação para o jogo com o Gaziantep, nas quais é possível ver o jogador português.