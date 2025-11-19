O Besiktas emitiu um comunicado a revelar que os exames realizados por Rafa Silva não detetaram qualquer lesão nas costas, aumentando assim o mal-estar relativamente ao jogador português.

«Uma ressonância magnética realizada ontem no Hospital Acıbadem não revelou nenhuma patologia que pudesse explicar a dor nas costas do jogador profissional de futebol Rafa Silva», pode ler-se.



«A nossa equipa médica diagnosticou-o com uma lombalgia e ele não participou do treino desta quarta-feira, alegando que a dor persiste. O programa de tratamento foi então comunicado por escrito ao jogador e ao seu representante.»



O Besiktas acrescenta que «o processo está a ser acompanhado de perto pelo clube» e que exigirá que se mantenha «com base no cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes».

Recorde-se que nos últimos dias se tornou público um diferendo entre Rafa Silva e a direção do Besiktas. O jogador manifestou intenção de sair do clube e, num recente comunicado da sua agência de comunicação, expressou a vontade em não terminar a carreira.

Depois disso, Rafa alegou ter uma dor nas costas e não voltou a treinar com os companheiros.