O Besiktas venceu, este sábado, o Genclerbirligi, por 2-0, com dois golos de Rafa Silva.

O ex-Benfica esteve em destaque no jogo particular, tendo fechado o resultado logo na primeira parte. O primeiro golo surgiu aos 37 minutos, depois de uma assistência de calcanhar de Immobile. O 2-0, aos 45+1, voltou a nascer dos pés do português, que finalizou um cruzamento de Masuaku.

Com a camisola do clube turco, Rafa Silva já leva três golos em tantos jogos.

Veja os golos do português: