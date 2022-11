Roger Schmidt foi questionado nesta terça-feira sobre Rafa, que renunciou à seleção nacional.

«Penso que a situação é clara. O Rafa é um jogador experiente, não tomou a sua decisão sem pensar nela. Decidiu há algumas semanas que queria concentrar-se no Benfica e não jogar mais pela seleção nacional», começou por dizer o técnico.

O treinador do Benfica considera que a decisão é irreversível. «Eu respeito a sua decisão, está a jogar a um nível top e talvez por isso toda a gente está a falar sobre a sua decisão. Mas penso que a decisão é final e que ele não vai ao Mundial. Portugal tem uma seleção de topo e vai fazer um grande Mundial, seguramente sem o Rafa», afirmou.

Ainda sobre as seleções e a possibilidade de o Benfica ter nomes que vão ao Mundial e outros que não, Schmidt disse que a equipa técnica e o plantel vão «gerir toda a situação» dos que ficarem em Lisboa e crê que quem for ao Qatar vai dar o melhor pelos respetivos países.

«Penso que para todos os jogadores é uma honra jogar pelas seleções, especialmente quando é um Mundial, todos querem fazer parte das seleções, é a melhor competição que podem jogar como profissional, mas é parte do futebol. Nos clubes também só podemos jogar com 11 e nem todos estão no 11 inicial, os jogadores que forem ao Mundial estão felizes, vão dar o melhor e os que ficarem, vamos gerir toda a situação, vamos ver o que acontece nesta semana, quais são convocados para as seleções. O meu sentimento é que todos os jogadores olham para as coisas de forma realista», referiu.