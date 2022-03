Gustavo Assunção, médio do Famalicão, recorreu às redes sociais para abordar o episódio de alegado racismo no jogo frente ao Tondela, já ao décimo minuto do tempo de compensação.



O jogador ameaçou deixar o relvado após um desentendimento com Rafael Barbosa, que nega as acusações de comentários racistas.



«Fiquei muito triste com a situação que ocorreu no jogo e dá-me pena saber que nos tempos de hoje continuam havendo pessoas que fazem esse tipo de comentários», escreveu Gustavo Assunção.



O filho de Paulo Assunção, antigo jogador, explicou a decisão de continuar em campo até ao final do encontro: «Não podemos deixar que a discriminação vença.»

Recorde o episódio: