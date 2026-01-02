VÍDEO: Rafael Leão volta ao onze e coloca Milan em primeiro à condição
Internacional português marcou o único golo da partida
Internacional português marcou o único golo da partida
Rafael Leão marcou o golo solitário, ao minuto 50, da vitória do Milan frente ao Cagliari (1-0), que ocupa o 14º lugar da Liga Italiana.
Rafa Leão regressou de lesão para dar 3 pontos ao AC Milan em Cagliari 🤩#sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #SerieA #Cagliari #ACMilan #placardit pic.twitter.com/RpgGli8tp3— sport tv (@sporttvportugal) January 2, 2026
O avançado português voltou a entrar nas opções de Massimiliano Allegri, após ter falhado os últimos três jogos por lesão e regressou de forma decisiva.
Com esta vitória, a equipa de Rafael Leão assume, à condição, o topo da tabela classificativa com 38 pontos e aguarda o resultado do Inter de Milão, que em caso de vitória fica em primeiro lugar.
Recorde-se, o Milan não vencia há dois jogos, depois de perder nas meias-finais da Supertaça italiana, por 2-0, frente ao Nápoles e sofrer um empate caseiro (2-2) frente ao Sassuolo.
Esta temporada, Rafael Leão soma seis golos e uma assistência em 12 jogos pelo Milan.