Rafael Leão marcou o golo solitário, ao minuto 50, da vitória do Milan frente ao Cagliari (1-0), que ocupa o 14º lugar da Liga Italiana.

O avançado português voltou a entrar nas opções de Massimiliano Allegri, após ter falhado os últimos três jogos por lesão e regressou de forma decisiva.

Com esta vitória, a equipa de Rafael Leão assume, à condição, o topo da tabela classificativa com 38 pontos e aguarda o resultado do Inter de Milão, que em caso de vitória fica em primeiro lugar.

Recorde-se, o Milan não vencia há dois jogos, depois de perder nas meias-finais da Supertaça italiana, por 2-0, frente ao Nápoles e sofrer um empate caseiro (2-2) frente ao Sassuolo.

Esta temporada, Rafael Leão soma seis golos e uma assistência em 12 jogos pelo Milan.