O Milan não desarma na luta por um lugar nas competições europeias e goleou o Bolonha por 5-1, na jornada 34 da Serie A de Itália. Rafael Leão foi suplente utilizado e fez uma assistência.

A jogar em casa, os rossoneri queriam continuar na sequência de invencibilidade que vem desde o jogo com o Génova, em março, o último pré-pandemia. Depois disso, a equipa de Pioli fez nove jogos, um para a Taça de Itália, e alcançou três empates e seis vitórias, a última neste sábado.

Os 5-1 começaram com um golo de Alexis Saelemaekers, aos dez minutos. Hakan Çalhanoglu aumentou para 2-0 (24min), mas os visitantes reduziram ainda antes do intervalo: Tomiyasu fez o 2-1 aos 44 minutos.

Bennacer restabeleu as diferenças logo a abrir o segundo tempo e Rebic, aos 57, fez o 4-1.

Rafael Leão entrou aos 61 minutos para o lugar de Zlatan Ibrahimovic, com o sueco a sair insatisfeito e a interagir com Pioli nesse sentido.

O português ainda foi a tempo de assistir David Calabria para o resultado final de 5-1.

Nos outros encontros do dia, a Atalanta atrasou-se na corrida, nos primeiros lugares, ao empatar 1-1 com o Verona. A equipa de Bergamo pode ser ultrapassada por Inter e Lazio. Os romanos jogam com a Juventus que pode pode aumentar para nove pontos a distância para a Atalanta.

O Cagliari-Sassuolo terminou 1-1.