Adrien Rabiot, médio do Milan, deu uma entrevista à Gazzetta dello Sport na qual falou sobre Rafael Leão, afirmando que o português devia finalmente focar-se em se tornar num grande jogador.

«Espero que ele [Rafael Leão] perceba que tem os meios para competir com os melhores. Mas talvez ele não tenha a força de vontade ou a paixão de um Modric. Ele precisa de se perguntar para onde quer ir, ou se está contente com o que está a fazer», atirou o jogador francês.

«Ele é um jogador com potencial, mas aos 26 anos, não se é mais jovem. Na idade dele, não há tempo a perder. O tempo voa. Seria uma pena se ele continuasse a ser apenas um grande jogador em potencial», acrescentou.

No entanto, Rabiot acredita que com Massimiliano Allegri no comando técnico dos «rossoneri», Rafael Leão poderá atingir todo o seu potencial.

«Seria um desperdício se ele não atingisse todo o seu potencial. Allegri sabe como tirar o melhor proveito dos jogadores. Espero que tenha um impacto positivo nele também. Talvez esta seja a oportunidade certa para Leão.»

Rafael Leão está no Milan desde o verão de 2019. Realizou 263 jogos, tendo apontado 71 golos e 62 assistências. Conquistou uma Supertaça de Itália e a Liga italiana em 2021/22, época em que foi considerado o melhor jogador do ano em Itália.