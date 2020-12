Rafael Leão precisou de pouco mais de 6 segundos para marcar o golo mais rápido de sempre da Serie A e para fazer as manchetes dos jornais italianos.

O avançado português do Milan surge nas capas dos jornais, desportivos e não só, e ganhou direito a novas alcunhas como «Flash», na Gazzetta dello Sport, e «Speedy» no Corriere dello Sport. No Tuttosport, divide a capa com Cristiano Ronaldo e Lukaku, que também bateram recordes este fim-de-semana.

