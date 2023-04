O golo foi de Giroud, mas a jogada que deu o 1-0 ao Milan frente ao Nápoles é toda de Rafael Leão, com uma jogada à Maradona.

Ora, nas redes sociais, Bastian Schweinsteiger não quis deixar passar em claro o grande momento do internacional português nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Campeão do mundo pela Alemanha, o antigo médio de Bayern Munique e Manchester United defendeu que Leão pode ser top três do mundo, se for mais regular.

«A assistência do Rafael Leão para o Giroud foi uma das melhores assistências que vi em muito tempo. Se o Leão conseguir provar a qualidade que tem mais vezes, será um dos três melhores jogadores do mundo», escreveu o alemão.

Rafael Leão‘s assist for Giroud was one of the best I have seen for a long time!!!! 👏🏼 If Leão can prove his qualities more often he will be one of the Top-3 players in the world. #NapoliMilan