Na conferencia de imprensa desta quarta-feira, Rafael Leão falou sobre as muitas críticas que tem sido alvo esta época. O avançado diz já estar habituado.

«Quando as coisas não correm bem, há muita crítica e pressão. Se eu olhar para as críticas negativas, vai afetar o meu psicológico e não vou dar o melhor aqui na seleção. Claro que as críticas devem fazer-nos ser melhor e ser mais fortes. Já me habituei a essa pressão. Um pouco de pressão negativa faz bem para continuar a competir e continuar a mostrar o meu valor.»

Ainda sobre este tema, Leão apontou para as exibições que faz em campo e sente que tem um conjunto de pessoas que o ajudam, tanto no clube (AC Milan) como na seleção.

«Tenho vindo a fazer grandes épocas no AC Milan. Como em todas as épocas, há altos e baixos para os jogadores. Não sou um jogador perfeito. Sou muito autocrítico comigo mesmo. Esse tipo de críticas não me abalam e tenho pessoas lá e cá, na seleção, que me ajudam a crescer. São essas pessoas que devo escutar e aprender. Por outro lado, essas críticas ajudam-me a crescer dentro de campo.»

Portugal joga esta sexta-feira frente à Polónia, às 19h45. A seleção nacional precisa apenas de um ponto para se apurar para os quartos-de-final da competição.