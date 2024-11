Rafael Leão abordou esta quarta-feira o próximo encontro da Seleção Nacional frente à Polónia. Para o avançado, a equipa portuguesa quer vencer já, para seguir mais «tranquila» para o último jogo, contra a Croácia.

«Estamos preparados. Eles têm uma boa equipa, mesmo não tendo o Lewandowski. Vamos jogar em casa, com o apoio dos nossos portugueses. Queremos ganhar este jogo para irmos para o segundo jogo [frente à Croácia] mais tranquilos, mas sempre com a mentalidade de vencer. Portugal entra em todos os jogos para ganhar.»

Quanto à possibilidade de ser titular esta sexta-feira, Leão indica que estará preparado «seja a titular ou no banco.»

A convocatória de Roberto Martínez pode criar mais duas estreias na Seleção Nacional: Tiago Djaló e Nuno Tavares. Leão acredita mesmo que os dois jogadores podem entrar em campo frente à Polónia.

«São dois jogadores que eu conheço muito bem [Nuno Tavares e Tiago Djaló]. Têm muita qualidade e podem acrescentar qualidade ao grupo da seleção. O mister tem sido muito justo e tem dado oportunidades aos novos jogadores. Portugal tem muito talento. Espero que possam representar a seleção. Será um orgulho para eles e, por assim dizer, um prémio pela época que têm feito.»

Portugal joga com a Polónia no Estádio do Dragão, pelas 19h45 desta sexta-feira. Termina a fase de grupos diante da Croácia, na segunda-feira, em Split.