Em entrevista à CazéTV, Rafael Leão, a marcar presença num evento de leilões organizado por Vinicius Junior, confessou que no futuro poderá voltar a Portugal e a jogar no Sporting, clube que o formou.

«Regresso a Portugal? Talvez um dia no Sporting, porque é um clube que me ajudou muito e que guardo no coração. Vejo sempre os jogos, estou sempre a torcer por eles e talvez o Sporting no futuro», disse.

Por outro lado, sobre uma possível passagem pelo futebol brasileiro, o extremo luso acabou por colocar a ideia de lado, mesmo tendo indicado o Flamengo, o Santos e o Vasco da Gama como aqueles clubes que tem mais «preferência».

Relativamente ao Euro 2024, e a uma eliminação antecipada de Portugal nos «quartos», frente à França, Rafael Leão confessou que a Seleção Nacional tem um «futuro brilhante» e lançou já a escada à conquista do Mundial 2026.

«Um futuro brilhante, com muitos jovens jogadores que estão no topo mundial e que jogam em grandes equipas. Daqui a pouco temos uma competição importante, que é o Mundial e vamos dar uma boa resposta. Claro que fiquei desiludido com o Europeu, desejávamos ir à final, mas não foi possível. Temos de tirar boas conclusões daquilo que foi bom e mau. Melhorar o que foi mau e estar melhor na próxima competição», rematou.