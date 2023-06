Rafael Leão, que responde no mundo da música como Way 45, edita na sexta-feira o álbum de estreia, «My life in each verse».

A música fez sempre parte da vida do avançado português: o pai foi cantor de semba e tem um tio DJ: «Desde miúdo sempre quis jogar à bola, sempre tive a bola perto de mim, com os meus amigos [no bairro], dentro de casa. Deus deu-me o dom para conseguir ser alguém no mundo do futebol, mas se não tivesse [esse dom], acho que iria pelo futebol também, porque a bola sempre esteve perto mesmo.»

«Na quarentena foi quando comecei a experimentar as minhas letras em certos instrumentais e mostrei a algumas pessoas que estavam dentro da música, para sentir o ‘feedback’, e o ‘feedback’ foi bom», afirmou Rafael Leão, em entrevista à Agência Lusa.

Em janeiro de 2021, chegou o EP «Beginning». Way 45 faz a música que ouve: ‘rap’, sobretudo ‘trap’.

O nome que Rafael Leão adotou na música remete para o código postal do bairro da Jamaica, no Seixal (2845), onde cresceu e regressa sempre que pode. ‘Way’ significa caminho ou via, em inglês: «O significado é nunca te esqueças de onde vieste, por onde andares, por onde fores. Mantém sempre a tua identidade.»

«O Rafael Leão joga à bola, o Way 45 é outra pessoa. É um artista que expressa os seus ‘feelings’, de onde veio, as dificuldades que já passou, como vive hoje em dia, aquilo que espera alcançar. Falo da minha família», disse.

No futebol, o internacional português ainda tem sonhos por cumprir: «Ainda não estou onde quero chegar, como é óbvio, mas estou no caminho certo. Vou continuar a fazer para me manter onde eu estou, que já é muito bom, mas eu não sou uma pessoa que se contenta com o que já fez, quero sempre mais. E espero alcançar coisas grandes, como uma Bola de Ouro, a Liga dos Campeões.»