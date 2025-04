Nesta terça-feira, o Real Madrid sofreu para levar de vencida a Real Sociedad nas meias-finais da Taça do Rei… e que o diga Rafael Nadal.

O antigo tenista espanhol assistiu ao encontro na tribuna do Estádio Santiago Bernabéu e esteve à beira de um ataque de nervos.

Com o jogo a ser decidido já no prolongamento, o atleta, que terminou a carreira em novembro de 2024, só tranquilizou com o golo de Rüdiger aos 115 minutos.

Nadal não conteve o entusiasmo e saltou do banco para festejar o golo de forma efusiva, seguindo-se um grande suspiro de alívio.

Com o resultado final a fixar-se em 4-4 na segunda mão, 5-4 no agregado, o Real Madrid carimbou a passagem à final da Taça do Rei que acontece dia 26 de abril, no estádio La Cartuja, em Sevilha.

Atlético Madrid ou Barcelona, um destes clubes vai juntar-se aos merengues na final, numa eliminatória decidida esta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Metropolitano.