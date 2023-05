Ainda a recuperar de uma lesão grave na anca, Rafael Nadal vai dar esta quinta-feira uma conferência de imprensa (16h00, menos uma em Portugal continental) numa altura em que Roland Garros, o torneio que venceu 14 vezes, está aí à porta.

De acordo com alguma a imprensa espanhola, incluindo a Marca, o tenista maiorquino vai anunciar que não estará presente no Grand Slam parisiense, o que acontece pela primeira vez na carreira.

Rafael Nadal lesionou-se no Open da Austrália ainda em janeiro e desde então não voltou a jogar.

«Como sabem, contraí uma lesão importante na Austrália. Inicialmente, o período de recuperação seria de seis a oito semanas e já vamos em 14. A realidade é que a situação não é a que esperávamos. Segui todas as indicações médicas, mas, por algum motivo, a evolução não foi a que nos disseram no início e encontro-me numa situação que é difícil», disse o tenista de 36 anos (completa 37 no próximo mês) em abril quando anunciou a desistência do Masters de Madrid.