Edenilson acusou o português Rafael Ramos de o ter insultado de um modo racista, o que levou à detenção do lateral do Corinthians em pleno estádio Beira-Rio. O defesa ex-Santa Clara deu a sua versão dos factos e o capitão do Internacional de Porto Alegre também reagiu nas redes sociais.

Numa publicação no Instagram, Edenilson disse:

«Boa noite pessoal, passando aqui para me pronunciar, eu sei o que ouvi, realmente eu não reagi provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e me incomoda o fato de ficar chamando atenção de outra forma que não seja jogando futebol (quem me conhece sabe). Ser xingado pelo tom da minha pele, minha reação foi a de não paralisar a partida, pois o jogo estava bom e ao mesmo tempo eu não queria que tomasse a proporção que tomou, justamente por nunca ter passado por isso. Eu procurei o atleta para que ele assumisse e me pedisse desculpas, afinal todos erramos e temos direito de admitir, no meu modo de ver as coisas. Mas o mesmo continuou a dizer que eu havia entendido errado. Eu não entendi errado. O procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians, e para que ele pudesse ter uma chance de se redimir, pois independente da nossa cor, o caráter sempre falará mais alto. Enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo desse tipo".