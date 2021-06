Depois da vitória «gorda» da seleção espanhola frente à Eslováqia por 5-0, as palavras do ex-internacional holandês Rafael van der Vart não caíram no esquecimento dos espanhóis.

Depois de confrontado múltiplas vezes com as próprias declarações, dizendo que na sua opinião «a Espanha é horrível», van der Vaart recorreu às redes sociais para pôr alguma água na fervura e pedir tréguas aos adeptos da «La Roja».

«Parece que as minhas palavras serviram de motivação para a seleção espanhola. Bom jogo esta noite», escreveu o ex-jogador depois da goleada de Espanha à Eslováquia.

Depois de correr perigo, a Espanha assegurou a passagem aos oitavos de final com um segundo lugar no grupo E. Na próxima fase defronta a Croácia.