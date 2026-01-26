O São Paulo anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Rafinha, antigo internacional brasileiro, para o cargo de diretor desportivo.

O antigo defesa de 40 anos está, assim, de volta ao emblema que representou, enquanto jogador, entre 2022 e 2024.

Em declarações ao clube, Rafinha mostrou-se entusiasmado com este novo projeto.

«É um desafio para mim. Nasci no futebol, gosto de estar dentro deste ambiente, e quando o São Paulo me chama é uma convocatória. Vou fazer a ligação entre a equipa técnica e a direção, vou estar no dia a dia com os jogadores, nos treinos e nas viagens. Todos sabem o carinho que tenho pelo São Paulo. Estou preparado para voltar e ajudar», pode ler-se, no comunicado do clube.

Na sua carreira como futebolista, recorde-se, Rafinha conquistou, entre outros troféus, uma Champions e sete títulos da Bundesliga ao serviço do Bayern Munique