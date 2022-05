O World Rugby anunciou, nesta quinta-feira, que os Estados Unidos da América vão acolher, pela primeira vez, um Mundial de Râguebi, em 2031.

Na base da decisão está a vontade de «exportar» a modalidade para os Estados Unidos, atribuindo ainda aos norte-americanos a organização do Campeonato do Mundo feminino de 2033. Inglaterra e Austrália irão organizar as edições do Mundial de feminino de 2025 e 2029, respetivamente.

Ainda relativamente à vertente masculina, a edição 2027 será disputada na Austrália.

«Hoje, designámos três anfitriões excecionais para os Mundiais de râguebi – Inglaterra, Austrália e Estados Unidos -, que conferem uma oportunidade única de estimular o crescimento e alcance do râguebi no mundo», afirmou o presidente do World Rugby, Bill Beaumont.

A candidatura norte-americana teve o apoio do presidente do Estados Unidos, Joe Biden, que enviou uma carta ao World Rugby no passado mês de abril.