Râguebi
Belenenses conquista Taça Ibérica de râguebi
Equipa do Restelo bate os espanhóis do El Salvador
O Belenenses conquistou a Taça Ibérica de râguebi, este domingo, ao vencer os campeões espanhóis do El Salvador por 23-9, no Estádio do Restelo.
Os bicampeões portugueses chegaram ao intervalo a vencer por 10-3, com um ensaio de Tomás Sequeira (23 minutos), transformado por Francisco Menéres, que somou, ainda, três penalidades (13, 42, 71). Os azuis do Restelo fecharam o marcador na reta final, com novo toque de meta, de Duarte Azevedo (79), transformado por Menéres.
Esta foi a segunda conquista do Belenenses, que já tinha vencido aTaça Ibérica em 2022/23.
