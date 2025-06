O Belenenses sagrou-se, esta sexta-feira, bicampeão nacional de râguebi. A equipa de Belém bateu o Direito por 47-3, na sexta jornada, em atraso, da fase do título da Divisão de Honra.

Os Azuis do Restelo precisavam de vencer para terminar as 10 jornadas com 41 pontos. Cascais terminou em segundo lugar e ainda esperou um desaire dos rivais, mas tal acabou por não acontecer.

Este é o 10.º título de campeão do Belenenses: 1959, 1963, 1973, 1975, 2003, 2008, 2018, 2022, 2024 e 2025.