A Espanha vai recorrer da sanção de 10 pontos na qualificação para o Mundial de râguebi, decisão da World Rugby (WR) que qualifica Portugal para o torneio de repescagem, confirmou o presidente da federação daquele país.

Em conferência de imprensa, no Conselho Superior do Desporto, em Madrid, Alfonso Feijoo confirmou a intenção de recorrer para um comité de apelação dentro do prazo de 14 dias.

«Entendo a desilusão dos jogadores, do ‘staff’ e dos adeptos, os mais prejudicados por uma decisão da World Rugby que não considerou as circunstâncias excecionais que envolveram o caso. Por isso, confirmo que iremos recorrer da decisão, que nos parece desproporcionada, e nos retira nos gabinetes aquilo que ganhámos em campo», afirmou Alfonso Feijoo.

O dirigente aproveitou, também, para «lamentar o desenlace», mas garantiu que os dirigentes federativos foram «enganados»: «Antes que me perguntem, digo-vos já: vou sair. Mas não antes de que os processos estejam suficientemente encaminhados e sem a possibilidade de que os novos responsáveis do râguebi espanhol possam suspendê-los sem aprovação das autoridades.»

Feijoo reiterou a informação de que o pilar de origem sul-africana, Gavin Van den Berg, e o seu clube, o Alcobendas, «alegadamente falsificaram» o passaporte do jogador para que este pudesse ser inscrito como jogador de formação e cumprir a lei 8 da WR, referente à elegibilidade de jogadores para representar uma seleção nacional.