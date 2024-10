João Baptista, jogador de râguebi do Thomar Rugby, equipa do Instituto Politécnico de Tomar, morreu neste sábado vítima de um despiste de carro.

João Baptista tinha 37 anos e não resistiu às consequência de um acidente na EN110, perto da cidade ribatejana.

«No dia em que faríamos a primeira viagem da época rumo à Moita da Anadia na qual o Baptista estava muito empenhado, ele fez a sua última viagem, não será fácil esquecer as primeiras horas deste dia 5 de outubro de 2024. O Baptista está connosco desde 2007, chegou e muito cedo ganhou a simpatia e admiração de todos, com a sua forma de estar, sempre muito respeitador e educado tinha um coração de Ouro. Esteve sempre, nos bons e maus momentos, dentro e fora de campo com mais ou menos dificuldade, tudo deu pelo IP Thomar - Rugby», reagiu o IP Thomar Rugby numa nota de pesar.