A Seleção Nacional cumpre este sábado o segundo jogo no Mundial de Râguebi, frente à Geórgia, em Toulouse.

Depois da derrota no encontro inaugural diante do País de Gales, os lobos têm esta tarde, a partir das 13h00, pela frente os georgianos, numa partida da segunda jornada do grupo C.

SIGA AQUI, A PARTIR DAS 14H00, O GEÓRGIA-PORTUGAL.