Portugal precisa de uma seleção de râguebi «mais profissional» e de disputar «mais jogos contra nações do «tier 1» para encurtar a diferença que o separa dessas equipas, defendeu o selecionador Patrice Lagisquet à Lusa.

«Portugal precisa de uma equipa mais profissional, com os Lusitanos [XV] a serem, no mínimo, semiprofissionais, e de ter mais jogadores profissionais em França se quiser atingir esse nível. E também de ter alguns jogos nos próximos quatro anos contra nações que costumam jogar no ‘tier’ 1”, analisou, em dia de folga dos «lobos» em Perpignan.



Lagiquet é da opinião que as prestações nacionais contra País de Gales e Austrália "gritam" por mais oportunidades, mas alertou que é necessário continuar a trabalhar de forma profissional.



«Sim, mas para gritar dessa maneira tens de o assumir. Precisas de ser capaz de competir e nós conseguimos competir neste Mundial, porque fizemos uma preparação muito boa. Se tiveres muitos jogadores que continuem a ser amadores e só tenham de jogar uma ou duas vezes contra equipas do "tier" 1 durante o ano, vai ser muito difícil alcançar o mesmo nível que atingimos durante o Mundial», concluiu.



O selecionador entende que a diferença de Portugal para as nações de topo mundial «não é de 20 pontos» apesar de ter sido essa a distância a que ficou tanto na derrota com o País de Gales (28-8), como com a Austrália (34-14).

«Os jogos foram muito diferentes, mas não tenho a certeza de que a diferença seja tão importante quando vejo que o segundo ensaio ‘oferecido’ ao País de Gales foi conseguido a partir de uma penalidade que não existiu e que, contra a Austrália, eles marcaram 21 pontos quando estávamos reduzidos a 14 [jogadores], porque mostrámos falta de experiência, atacámos demasiado com 14 contra 15», justificou o francês.

Depois de duas derrotas e de um empate com a Geórgia, os «lobos» ficaram sem hipóteses matemáticas de ainda chegar ao terceiro lugar do Grupo C, que vale o apuramento direto para o próximo Mundial, que se disputa na Austrália, em 2027.

Portugal ainda defronta as Fiji no domingo, às 20h00, no último encontro da fase de grupos do França2023.