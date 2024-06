Pedro Bettencourt colocou um ponto final na carreira, aos 29 anos, devido a concussões cerebrais, informou esta quarta-feira o Oyonnax, de França.

«O Oyonnax Rugby informa, com grande emoção, o fim da carreira do seu três quartos centro Pedro Bettencourt, com efeitos imediatos. Vítima de concussões, o português tinha iniciado um processo de recuperação – com o apoio do clube – mas acabou por ser obrigado a pendurar as chuteiras», lê-se na nota publicada esta quarta-feira pelo clube.

Contratado em 2019, o internacional português acumulou passagens pelo Clermont, Carcassone e Newcastle Falcons (Inglaterra). Bettencourt foi o autor do primeiro ensaio de Portugal na derrota frente à Austrália (34-14), no Mundial de 2023.

«Não foi uma decisão simples, mas foi a mais óbvia. Há esse arrependimento de não ter conseguido despedir-me em campo e do clube como gostaria, mas guardo todas as experiências», disse o atleta, citado no comunicado do clube.

Pedro Bettencourt estreou-se por Portugal a 9 de novembro de 2013, em Lisboa, frente às Ilhas Fiji (derrota por 36-13). Curiosamente, o mesmo adversário frente ao qual viveu, quase 10 anos depois, o primeiro triunfo de sempre de Portugal num Mundial (24-23).

Após a participação no torneiro, Bettencourt alinhou mais duas vezes pelos «Lobos», no Europe Championship 2024, frente à Polónia e na final perdida para a Geórgia. O atleta totalizou 31 internacionalizações.