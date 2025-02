João Afonso Peral, jogador de rugby do Centro Desportivo Universitário de Lisboa (CDUL), morreu, na terça-feira, aos 17 anos, vítima de um tumor.

Pêras, como era conhecido entre os mais queridos, tinha com um tumor de Spitz atípico, uma forma rara de cancro, com poucos tratamentos em Portugal.

O CDUL ainda realizou campanhas de angariação de fundos, como a venda de camisolas solidárias, na tentativa de ajudar a pagar um tratamento inovador, em Israel, que tinha como custo total cerca de 160 mil euros.

«Ao longo do tempo vão-nos ensinando que a derrota faz parte do desporto, faz parte da vida, que nos ajuda a crescer e nos torna mais fortes. Mas também nos ensinam que isto só faz sentido se lutarmos com todas as nossas forças, se esgotarmos o combustível. Perdeste o jogo com este adversário, mas deste tudo o que tinhas. Placaste, levantaste-te, voltaste a placar, chamaste a família, amigos e até malta que não conhecias e levaste este jogo até ao fim, sem virar cara à luta», escreveu o clube, na rede social Instagram, lamentando a morte do jovem atleta.