A seleção portuguesa de râguebi venceu este sábado a Alemanha por expressivos 68-12, na segunda jornada do Rugby Europe Championship, mantendo-se firme na luta pelo apuramento para as meias-finais.

Num encontro disputado em solo alemão, os Lobos dominaram de princípio ao fim a formação anfitriã, confirmando o favoritismo com uma exibição segura e eficaz.

A equipa orientada por Simon Mannix entrou determinada e inaugurou o marcador cedo, com um ensaio de Rodrigo Marta. O português voltaria a marcar na partida, atingindo os 39 ensaios internacionais e passando a integrar o top-20 dos melhores marcadores de sempre a nível internacional.

Portugal construiu uma vantagem sólida ainda na primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 33-0, após cinco ensaios marcados.

Na etapa complementar, os Portugal manteve a intensidade e organização, somando mais cinco ensaios e elevando o marcador até aos 68 pontos. A Alemanha ainda conseguiu apontar dois ensaios de honra, mas já não evitou a derrota.

Com este resultado, Portugal soma a quarta vitória consecutiva e mantém-se bem lançado na competição. No próximo domingo, os Lobos recebem a Roménia, às 17h30, no Estádio Nacional do Jamor, em encontro decisivo para garantir o apuramento para as meias-finais, que poderão ser disputadas em casa.